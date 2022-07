MESSINA (ME) – VIA COMUNALE-SVINCOLO SAN FILIPPO N. 21, CONTRADA SANT’ANTONIO, COMPLESSO “IL GIRASOLE”, SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE – IMMOBILE per civile abitazione sito in Messina, Via Comunale-Svincolo San Filippo n. 21, Contrada Sant’Antonio, Complesso “Il Girasole”, Santa Lucia Sopra Contesse, e precisamente: appartamento ubicato al terzo piano di un fabbricato a cinque elevazioni fuori terra di recente costruzione (Anno 2007), composto da ingresso soggiorno, tre camere, cucina abitabile, due bagni ed un ampio balcone. Superficie totale di 116 mq. L’immobile è dotato di posto auto coperto ubicato al primo piano sotto strada avente una superficie di 25 mq. Prezzo base Euro 145.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 108.750,00. Vendita senza incanto 19/10/22 ore 11:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Pezzino tel. 3498047463. Rif. RGE 157/2019 ME802792

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

