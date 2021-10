RGE 157/2018. In Francavilla di Sicilia (ME), via Tindari n°22,24 – Lotto UNICO: intera proprietà dei seguenti beni immobiliari appartenenti e costituenti tutti un intero fabbricato: A. unità immobiliare (destinata a garage), sita al piano terra. B. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano terra. C. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano primo superficie catastale 153 mq. (totale escluse aree scoperte: 145 mq.). D. sottotetto, sito al piano secondo (non censito in catasto, ancora da ultimare). PREZZO BASE Euro 148.549,00. Offerta minima Euro 111.411,75. Rilancio minimo in aumento Euro 4.460,00. Asta senza Incanto 20/12/2021 ore 16:30 presso Studio Legale Cardillo Avvocati Associati, sito in Messina, via Nicola Fabrizi n.109. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

