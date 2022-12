RGE 155/2021. In Alì Terme (ME), Contrada Conigli – Lotto 1: BENE 0001 – unico appezzamento di terreno sul quale insiste anche il residuo di un vecchio fabbricato rurale, non classificabile nemmeno come fabbricato collabente e quindi privo di valore intrinseco (fatto salvo quello del terreno di sedime). In Catasto al F.7 part. 253 estesa are 53.70, part. 254 fabbricato rurale ca 22, part. 255 estesa are 16.50 Identificazione Catastale. L’area su cui insiste il fabbricato è così censita al: Catasto Terreni – N.C.T.: Foglio 7, Mappale 253, Superficie ha 00, Superficie are 53, Superficie ca 70, Accatastato Foglio 7, Mappale 254, Superficie ha 00, Superficie are 00, Superficie ca 22, Accatastato Foglio 7, Mappale 255, Superficie ha 00, Superficie are 16, Superficie ca 50, Accatastato. PREZZO BASE Euro 32.400,00. Offerta minima Euro 24.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Itala (ME), contrada Pantano – Lotto 2: BENE 0002 – Fabbricato, cui è aggraffato un terreno, è costituito da due parti formanti un unico organismo edilizio composto da una struttura a tunnel destinata ad allevamento di animali di piccola taglia e da una porzione retrostante realizzata in muratura ordinaria. PREZZO BASE Euro 42.700,00. Offerta minima Euro 33.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/03/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

