RGE 151/2020. In Messina (ME), villaggio Bordonaro, contrada Sivirga – Lotto UNICO: Negozio inserito in una lottizzazione denominata “Badia” situata nel villaggio Bordonaro, Contrada Sivirga, complesso Aironpark lotto F3/B. Posto al piano terra ed è composto da un unico ambiente con una configurazione ad L, un antibagno e un servizio igienico. Si sviluppa su una superficie calpestabile netta di mq.107,50 con un’altezza interna di mt. 3,50. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2023 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Lo Schiavo Cristina 3476950423, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

