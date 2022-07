MESSINA (ME) – FRAZIONE VILLAGGIO CAMARO INFERIORE, QUARTIERE III, VIA COMUNALE, 154 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000 /1000 DI UN APPARTAMENTO sito in Messina Via Comunale 154, frazione villaggio Camaro Inferiore, quartiere III, della superficie commerciale di 162,90 mq disposto su due livelli comunicanti tra loro: – al 1° si trova un appartamento formato da 4 vani, di cui 2 uniti, uno spogliatoio, un bagno, il corridoio, due balconi e il vano scala che conduce al piano soprastante; – al 2° un grande vano unico, un wc con lavanderia/ripostiglio e un terrazzo. Prezzo base Euro 108.172,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 81.129,00. Vendita senza incanto 18/10/22 ore 16:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario AVV. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti tel. 3384752873. Rif. RGE 150/2020 ME802808

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(1)