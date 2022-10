TORREGROTTA (ME) – VIA XXI OTTOBRE, 479 – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per civile abitazione, p.t, due vani, cucina, wc, ripostiglio, cortile e ingressino, che resta in comune con i proprietari del piano primo. Prezzo base Euro 37.725,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 28.293,75. Vendita senza incanto 22/12/22 ore 15:30. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 3276369325. Rif. RGE 15/2016 ME809061

