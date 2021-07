RGE 148/2018. In Messina (ME), Via Panoramica dello Stretto, Residence Valle Luna int. 7, quartiere Ganzirri – Lotto 1: Piena proprietà pari all’intero della quota pignorata ai debitori (1/2 ciascuno) di una villa unifamiliare su 3 livelli, S/1, T e P/1 (sottotetto), collegati tra loro da una scala interna. PREZZO BASE Euro 557.300,00. Offerta minima Euro 417.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita sincrona mista 24/09/2021 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

