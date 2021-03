RGE 147/2017. In Messina (ME), via Torrente Trapani 13 “Residence Calazzurra” – Lotto UNICO: CORPO A diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di nuda proprietà per la quota di 1/1 di magazzino e locale deposito piano S1 consistenza 372 mq, superficie 422 mq. CORPO B diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di nuda proprietà per la quota di 1/1 di magazzino e locale deposito piano S1 consistenza 146 mq, superficie 159 mq. CORPO C diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di usufrutto per la quota di 1/2 e diritto di nuda proprietà per la quota di 1/1 di magazzino e locale deposito piano sottotetto consistenza 76 mq, superficie 83 mq. PREZZO BASE Euro 176.705,57. Offerta minima Euro 132.529,18. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita sincrona mista 08/06/2021 ore 11:00 presso studio sito in Messina via Giuseppe La Farina n. 171 is. G nonché in via telematica tramite la piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

