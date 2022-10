RGE 146/2020. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare, n. 196 – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale, oltre corte. L’immobile si sviluppa in un unico livello ed è composto da un unico grande ambiente adibito a cucina, wc con anti wc per il personale, un ripostiglio, un vano con angolo bar, due wc con anti wc per la clientela, di cui uno per disabili, due sale ristorante e una piccola corte in parte coperta, prospiciente il Lungomare. PREZZO BASE Euro 390.004,79. Offerta minima Euro 292.503,59. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 10/01/2023 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Sorrenti Maria Grazia 3491796407, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)