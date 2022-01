RGE 146/2006. In Messina (ME), Villaggio Giampilieri, Contrada Mafale – Lotto 1: casa singola composta da un fabbricato rustico a due elevazioni di cui una interrata, oltre copertura e terrazza praticabile, con struttura in c.a., con destinazione civile abitazione, con terreno pertinenziale. PREZZO BASE Euro 19.180,00. Offerta minima Euro 14.340,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 25/03/2022 ore 11:30 presso Studio del professionista delegato in Messina, Viale S. Martino n. 116. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Iacono Marco 3934275580, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

