RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 2: Cantina della superficie commerciale di 64,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano S1 (primo sottostrada) di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da ingresso, cucina soggiorno, una camera da letto e un wc. PREZZO BASE Euro 23.664,00. Offerta minima Euro 17.748,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 3: Cantina della superficie commerciale di 29,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un vano ed un wc. PREZZO BASE Euro 9.384,00. Offerta minima Euro 7.038,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 4: Cantina della superficie commerciale di 71,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da due vani, angolo cottura e wc. PREZZO BASE Euro 26.520,00. Offerta minima Euro 19.890,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 5: Cantina della superficie commerciale di 27,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo A , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un vani e wc. PREZZO BASE Euro 10.608,00. Offerta minima Euro 7.956,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 6: Cantina della superficie commerciale di 13,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano terra rialzato di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo A , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un unico vano. PREZZO BASE Euro 5.304,00. Offerta minima Euro 3.978,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 9: posto auto della superficie commerciale di 9,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 5.508,00. Offerta minima Euro 4.131,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 10: posto auto della superficie commerciale di 11,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 6.732,00. Offerta minima Euro 5.049,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 12: posto auto della superficie commerciale di 13,00. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 7.956,00. Offerta minima Euro 5.967,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 14: posto auto della superficie commerciale di 14,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 8.568,00. Offerta minima Euro 6.426,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 15: posto auto , della superficie commerciale di 12,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 7.344,00. Offerta minima Euro 5.508,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 108.936,00. Offerta minima Euro 81.702,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 19: posto auto della superficie commerciale di 113,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 69.156,00. Offerta minima Euro 51.867,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 21: lastrico solare della superficie commerciale di 34,35 mq. Il lastrico solare in oggetto è ubicato al piano primo quinto di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. e piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 28.029,60. Offerta minima Euro 21.022,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. modalità sincrona mista 24/05/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

