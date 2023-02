RGE 144/2020. In Messina (ME), Piano Cardillo 21, frazione Strada Comunale S. Michele Portella – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 110,40 mq. PREZZO BASE Euro 86.209,73. Offerta minima Euro 64.657,30. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garvirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)