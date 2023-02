RGE 139/2021. In Messina (ME), viale della Libertà, is. 481, n. 41 – Lotto 1: ufficio della superficie commerciale di 119,00 mq posto al piano T, interno Palazzina D, scala H, ed ha un’altezza interna di 3,05. L’edificio cui appartiene sviluppa 6 piani. PREZZO BASE Euro 132.502,00. Offerta minima Euro 99.377,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.637,50. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/04/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

