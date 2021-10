RGE 139/2017. In Torregrotta (ME), Frazione Scala – Via Nazionale 169 – Lotto 1: laboratorio artigianale piano T-1. L’immobile si sviluppa su due elevazioni f.t., destinato a laboratorio artigianale. Costituisce pertinenza sia del sub 11 che del sub. 12, il parcheggio posto al piano terra, che sviluppa una superficie complessiva di 37 mq. PREZZO BASE Euro 168.677,77. Offerta minima Euro 126.508,33. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Torregrotta (ME), frazione Scala corso Sicilia – Lotto 2: appartamento Piano 2°-3°. E’ possibile accedere all’immobile dal Corso Sicilia, esclusivamente tramite una scala comune. Costituisce pertinenza sia del sub 11 che del sub. 12, il parcheggio posto al piano terra, che sviluppa una superficie complessiva di 37 mq. PREZZO BASE Euro 53.263,69. Offerta minima Euro 39.947,77. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. modalità sincrona mista 16/12/2021 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)