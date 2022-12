RGE 137/2020. In Taormina (ME), Contrada Farsa – Lotto UNICO: Appartamento piano 2, composto da due stanze da letto, bagno, wc, ripostiglio, salone, corridoio di disimpegno, oltre due balconi a livello. Nell’ambito di uno dei balconi è stata realizzata una chiusura in struttura precaria e smontabile. PREZZO BASE Euro 52.000,00. Offerta minima Euro 39.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/02/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Piccione Sergio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

