RGE 135/2023. In Messina (ME), Via Forno 8 – Lotto UNICO: Piena proprietà di unità immobiliare singola ad uso residenziale composta da due elevazioni fuori terra e terrazza calpestabile sovrastante, collegati da una scala interna della superficie commerciale di mq 98,20. L’abitazione è composta da cucina, disimpegno, tre camere, un bagno, un balcone ed una terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 48.942,00. Offerta minima Euro 36.706,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 29/04/2025 ore 11:00 al 30/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

