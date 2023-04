MESSINA (ME) – VIA NAZIONALE, 90 VILL. SPARTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, con annessa corte. Piano cantinato, piano terra e primo piano per complessivi 5 vani e mezzo catastali cosi composto: piano cantinato unico vano con WC e cortile di pertinenza, piano terra ingresso/soggiorno, piccolo disimpegno, camera da letto, balcone lato ovest, piano primo disimpegno, bagno con finestra, 2 camere, 2 balconi. Superficie lorda complessiva mq. 125,69. Prezzo base Euro 62.278,94. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 46.709,20. Vendita senza incanto 23/06/23 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Pronestì tel. 090692323- 3389024009. Rif. RGE 135/2021 ME832072

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)