RGE 133/2019. In Messina (ME), via Giarre 39 – Lotto UNICO: appartamento posto al p.t. e composto da tre ambienti oltre accessori, per una superficie coperta, considerata al lordo della superficie coperta da muri e pilastri, di 38 mq. Considerando invece la superficie utile al netto della muratura, la stessa risulta pari a circa 26.50 m2 (all. 4).”. PREZZO BASE Euro 18.700,00. Offerta minima Euro 14.025,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Asta senza Incanto 10/12/2024 ore 12:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Seminario n. 4. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Berenato Gianmarco 3926360386, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

