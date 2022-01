MESSINA (ME) – VIA NAPOLI IS.26 D – UNITÀ IMMOBILIARE ubicata a Messina, in Via Napoli is.26 D al piano secondo, mq.64. L’immobile e` inserito nel catasto terreni del Comune di Messina al fg. 285 mappale 83 sub 19 categoria A/3 classe 3 ed una consistenza di 3.5 vani, rendita pari ad € 189,80. Prezzo base Euro 58.840,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 44.130,00. Vendita senza incanto 18/03/22 ore 12:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonino Interdonato tel. 09092190270-3492955306. Rif. RGE 132/2019 ME776469

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

