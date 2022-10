MESSINA (ME) – QUARTIERE RIONE GIOSTRA, VIA MICHELANGELO RIZZO, ISOLATO 9 PAL. A INT. 9 – APPARTAMENTO sito in Messina Via Michelangelo Rizzo, isolato 9 pal. A int. 9, P.2, 1, quartiere Rione Giostra, della superfice lorda complessiva di circa mq 52,55 per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile consiste in un appartamento sito al piano secondo (terza elevazione f. t.) di uno di fabbricati costituenti l’isolato 9. Si tratta di un’unità immobiliare ad uso civile abitazione della palazzina A, all’interno 9 con ingresso da ballatoio, avente superficie lorda poco superiore a 52,00 mq. cui deve aggiungersi la superficie del balcone, su prospetto rivolto su Via M. Rizzo, pari a 1,61 mq. ed altezza interna di 3,00 mt. L’immobile è sprovvisto di ascensore e si compone di due vani e servizi. Prezzo base Euro 28.427,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 21.320,44. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Annamaria Marino tel. 3478302804. Rif. RGE 13/2020 ME808411

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

