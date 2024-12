RGE 129/2019. In Messina (ME), via Dell’Uccelliera is. 441 int. 7 – Lotto 1: appartamento posto al piano rialzato, composto da 2 vani con un piccolo balconcino, più cucina e W.C. doccia e lavabo misura mq. 40, con cantina posta al piano seminterrato con superficie utile di mq. 20, per un totale di 60 mq. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/03/2025 ore 09:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Sant’Agostino n.14. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pruiti Ciarello Giorgia 3203472954, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

