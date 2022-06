RGE 124/2019. In Villafranca Tirrena (ME), via Calamaro 53 – Lotto UNICO: appartamento posto al primo piano di vani 8, mq 201 (totale escluse le aree scoperte mq 189) composto da ingresso/corridoio, una cucina, un bagno, lavanderia, seconda cucina e zona pranzo, zona relax, soggiorno, ripostiglio, camera da letto matrimoniale, secondo bagno, camera da letto doppia, con balconi e loggia. PREZZO BASE Euro 196.445,38. Offerta minima Euro 147.334,03. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. Asta senza Incanto 27/09/2022 ore 16:30 presso avanti al delegato Avv. Maria Rita Bottari presso lo studio dell’Avv. Cristina Lo Schiavo in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 3394171255, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)