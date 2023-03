RGE 123/2019. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 357 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 74,61 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare è costituita da 4 vani, oltre accessori (bagno, ripostiglio sottoscala, balcone). Allo stato attuale, l’appartamento si presenta in sufficienti condizioni d’uso. PREZZO BASE Euro 42.805,50. Offerta minima Euro 32.104,13. Rilancio minimo in aumento Euro 2.850,00. Asta senza Incanto 15/05/2023 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)