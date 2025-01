RGE 123/1996. Messina, Via Manzoni, is. 471, Comparto 5B LOTTO 10 – Quota pari ad 1/2 indiviso dell’immobile a P. T., avente destinazione a parcheggio del fabbricato scale A e B, nell’intero di complessivi mq. lordi coperti 342,00 circa e di mq. 60 circa scoperti (lotto 1 in perizia). Ai condomini dell’edificio spetta il diritto reale d’uso sul parcheggio realizzato ai sensi della legge cd. Ponte. Prezzo base d’asta: euro 32.221,80 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 8.04.2025 alle ore 10.30 Luogo: Studio Notaio Adele Penna, via Cavalieri della Stella 7 – Messina Per info: 0906409852 – 090344892 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it –www.asteavvisi.it

