RGE 122/2022. In Messina (ME), Via Alessio Valore 301/bis 21 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 193 mq. Posto al piano terra di un fabbricato a n. 6 elevazioni f.t. ,con affaccio su stradella privata e cortili condominiali. Costituito da n.6 vani, doppi servizi, cucina e corridoio. PREZZO BASE Euro 123.965,00. Offerta minima Euro 92.973,75. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 15/01/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n. 5. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)