MESSINA (ME) – VIA N. PANORAMICA DELLO STRETTO, VILL. S.AGATA – LOTTO 1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1, DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE ubicato al piano primo del corpo di fabbrica Y2 del complesso Yachting Club, sito in Via N. Panoramica dello Stretto, Villaggio S.Agata, Messina, costituito da due vani letto, un ampio salone, doppi servizi, una cucina con annessa dispensa, una cabina armadio, separati da un comodo disimpegno, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 180,00 oltre le superficie dei due balconi pari a 31.00 mq circa e l’area esterna di forma pressoché semicircolare, adibita a giardino, pari a circa 18.00 mq. Di tale lotto fa parte anche il vano cantina di superficie pari a circa 5.00 mq ed altezza di interpiano pari a 2.85 m, confinante con il corridoio d’accesso e con altra cantina. Prezzo base Euro 255.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 191.250,00. Vendita senza incanto 20/09/22 ore 09:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco D’Arrigo tel. 0902008793. Rif. RGE 119/2020 ME800832

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(1)