MESSINA (ME) – QUARTIERE RIONE MINISSALE, VIA FACINO CANE PAL. 19 INT. 447, SNC – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO sito in Messina, Via Facino Cane Pal. 19 int. 447 s.n.c. (alloggio 447), quartiere Rione Minissale (indirizzo catastale: Via Consolare Valeria). L’unità immobiliare in oggetto è sita al piano terra, composta da 5,5: pranzo-soggiorno, cucina, disimpegno, ripostigli, bagno, camera da letto, camera da letto matrimoniale. Dalla cucina si accede in una parte della corte di pertinenza, mentre nella parte restante è stato ricavato un ambiente indipendente con accesso esterno. L’unità immobiliare confina a Nord con altro appartamento, ad Est con vano scala e cortile condominiale, a Sud ed Ovest prospetta con la via Facino Cane. Sviluppa una superficie lorda complessiva di mq.99,27 (inclusa di corte di pertinenza), la superficie catastale è di circa mq. 76,02; l’altezza interna è di circa 2,96. Catastalmente l’immobile è identificato al foglio 140, particella 491 sub. 1 (catasto fabbricati), zona censuaria 2, categoria A/4, classe 9, consistenza 5,5 vani, rendita 116,46 Euro. Conformità edilizia: a) in parte non conforme e non regolarizzabile: ampliamento con chiusura area di pertinenza; b) in parte non conforme ma regolarizzabile: diversa distribuzione interna degli ambienti – costo regolarizzazione € 3.035,00 circa (vedi perizia). Prezzo base Euro 39.600,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 29.700,00. Vendita senza incanto 15/11/22 ore 16:30. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Cappadona tel. 090713278. Rif. RGE 115/2017 ME806489

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(0)