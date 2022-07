RGE 114/2020. In Messina (ME), Via Pietro Ballarotto n. 40, is. 435 – Lotto UNICO: Immobile per civile abitazione, posto al primo piano di una palazzina di tipo popolare ed è composto da tre vani, un bagno, angolo cottura, per una superficie totale lorda di circa 65 mq. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 19/10/2022 ore 12:00 presso sede dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti di Messina, in Via S. Maria Alemanna n. 25 is. 285. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Pezzino Letteria 3498047463, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

