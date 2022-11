RGE 11/2018. In Messina (ME), via 41/c, Valle Degli Angeli – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, costituito da un monolocale con angolo cottura, wc e lavanderia, di una superficie complessiva di circa mq 33,00, altezza degli ambienti ml 2,80, posto al secondo piano, terza elevazione di un fabbricato con accesso in via 41/C, traversa di via Cerubini. PREZZO BASE Euro 7.900,00. Offerta minima Euro 5.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Asta senza Incanto 13/01/2023 ore 15:30 presso sede dell’associazione A.D.V.G. sita in Messina, Via Buganza is. 49 scala A. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ruggeri Pietro 0902137769, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

