FURCI SICULO (ME) – CONTRADA VALLONE, SNC – PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNA APPARTAMENTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 1132 sub. 6, zona censuaria A/2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8 vani, rendita 35.532,00 Euro, per una superficie commerciale complessiva di circa 168 mq. Prezzo base Euro 302.400,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 226.800,00. Vendita senza incanto 12/05/23 ore 16:00. G.E. Dott. Pietro Rosso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott Antonino Stancanelli tel. 090670703. Rif. RGE 10/2020 ME830249

