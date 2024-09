RGE 10/2016. In Spadafora (ME), via Nazionale 66 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato ubicato al primo piano, composta da due vani, una cucina, un disimpegno e un wc e da due balconi. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2024 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Francesco Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)