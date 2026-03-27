RGE 1/2023. In Messina (ME), Vill. Camaro Superiore via Stazione – Lotto UNICO: Piena proprietà (100/100) locale cantinato di circa mq 91 lordi, superficie netta pari a circa 79 mq, sup. catastale 77 mq. L’immobile confina con vano scala e con terreno di proprietà di altra ditta per tre lati. Il locale cantinato è stato trasformato in maniera abusiva in un mini appartamento in cui vi è zona cottura/soggiorno, una stanza da letto, un bagno e un locale salone. La planimetria catastale presenta difformità sia a livello di distribuzione interna del locale sia a livello esterno. PREZZO BASE Euro 29.601,00. Offerta minima Euro 22.201,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/05/2026 ore 15:00 presso studio legale Mancuso in Messina alla via F. Todaro n.5, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Fazzari Rita 3295659559, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

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