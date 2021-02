RG 2623/2007. In Messina (ME), via Bellinzona is. 505/A – Lotto UNICO: appartamento sito al primo piano di una vecchia costruzione a due elevazioni f.t., sviluppa una superficie coperta lorda di circa 71,00 mq e una superficie dell’area scoperta (balconi) pari a 1,55 mq. PREZZO BASE Euro 82.000,00. Offerta minima Euro 61.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2021 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina via Camiciotti n. 71. G.I. Cusolito Viviana. Delegato alla vendita Avvocato Nucita Carlo 090715177, per info e visita immobile.

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

