RE 108/2014

MESSINA (ME) – RIONE GIOSTRA, VIA VILLA LINA – PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo popolare a p. 3° della palazzina n. 26 alloggio 11, composta da ampio pranzo – soggiorno, angolo cottura, corridoio, 2 camere da letto e bagno per complessivi mq. 75 circa oltre balcone di mq. 14,5 dove si trova un volume abusivo. Prezzo base Euro 37.300,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.975,00. Vendita senza incanto 12/11/21 ore 10:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Not. Dott.ssa Rosa Torre tel. 090363542 – 3492197925. Rif. RGE 108/2014 ME765089

