Proc. nn. 254/18 – 258/18 R.E. LOTTO 3 – Messina, C.da Bagni, Vill. S. Margherita, Appartamento a P. 2, di mq. commerciali 86,39 circa, composto da ingresso, soggiorno con a.c., disimpegno, due camere e w.c., oltre balcone. Dall’APE in classe F. Prezzo base d’asta: euro 77.760,00. LOTTO 4 – Messina, Vill. S. Margherita, C.da Bagni, Terreno edificabile in zona C1c, di mq. 72, con fondo asfaltato e utilizzato per parcheggio auto. Prezzo base d’asta: euro 11.025,00. LOTTO 5 – Messina, Vill. S. Margherita, Via San Sebastiano 38. Fabbricato di antica realizzazione, a due el. f.t., di mq. commerciali 86,40 circa, in cattivo stato di manutenzione, raggiungibile pedonalmente da strada pubblica. Dall’APE in classe G. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 26.460,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 16.05.2023 ore 15.30 Luogo: Ufficio secondario del delegato Via La Farina 91 – 98100 Messina Per info: 090/694303 Notaio Delegato e custode: Anna Brigandì G.E. Dott.ssa La Torre Carolina Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

