Proc. nn. 179/95 R.E. Torregrotta, Fraz. Scala, Via Nazionale S.S. 113, nn. 353 e 355 – Lotto 2 – Appartamento a P. 1°, di tre vani ed accessori. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 59.677,50. Notizie urbanistiche e sulla destinazione del terreno in perizia e nell’avviso integrale di vendita VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.05.2021 alle ore 16.30 Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari.Per info: 090/6409852 – 0906409870. G.D. dott. Maffa.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

(2)