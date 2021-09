Proc. nn. 104/98 – 135/98 R.E. Lotto 1 – Messina, Via Reggio Calabria 169 – Via La Farina 144, Appartamento nell’is. 55, a P. 2, int. 18, di tre vani, accessori e balconi; sup. lorda totale mq. 85 circa. Di fatto unificato all’adiacente appartamento. Prezzo base d’asta: euro 96.480,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 16.11.2021 alle ore 9.45 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Per info: 090/6409852 – 090/716268. G.D. dott. Armaleo.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.normanno.com

