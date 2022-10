Proc. N. 247/13 R.E. Messina, C.da Fortino, Villaggio Pace, Via Consolare Pompea 1213 – Via Panoramica 2070, nel Complesso “Le Verande”, Lotto 1 – Deposito di complessivi mq. lordi 3,5 circa, consistente in un piccolo vano sottoscala al P.. sem. corpo B, di limitata fruibilità a causa dell’altezza, catastato per un’altezza superiore a quella reale (part. 900/9).Prezzo base d’asta: euro 942,86. Lotto 6 – Lastrico solare al P. 3° corpo E2, di complessivi mq. lordi 176 circa (non diviso materialmente dal lastrico confinante), cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala. Nella C.E. n. 132/06 contenuta condizione relativa al mantenimento dei solai di copertura del fabbricato a quota – 3mt rispetto alla sede stradale sovrastante (part. 866/83). Prezzo base d’asta: euro 6.502,50. Lotto 7 – Lastrico solare al P. 3° corpo E2, di complessivi mq. lordi 176 circa (non diviso materialmente dal lastrico confinante), cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala. Nella C.E. n. 132/06 contenuta condizione relativa al mantenimento dei solai di copertura del fabbricato a quota – 3mt rispetto alla sede stradale sovrastante (part. 866/84). Prezzo base d’asta: euro 6.502,50. Lotto 8 – Lastrico solare al P. 3° corpo E3, di complessivi mq. lordi 176 circa (non diviso materialmente dal lastrico confinante), cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala. Nella C.E. n. 132/06 contenuta condizione relativa al mantenimento dei solai di copertura del fabbricato a quota – 3mt rispetto alla sede stradale sovrastante (part. 866/85). Prezzo base d’asta: euro 6.502,50. Lotto 9 – Lastrico solare al P. 3° corpo E3, di complessivi mq. lordi 176 circa (non diviso materialmente dal lastrico confinante), cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala. Nella C.E. n. 132/06 contenuta condizione relativa al mantenimento dei solai di copertura del fabbricato a quota – 3mt rispetto alla sede stradale sovrastante (part. 866/86). Prezzo base d’asta: euro 6.502,50. Lotto 10 – Lastrico solare al P. 3° corpo E4, di complessivi mq. lordi 180 circa (non diviso materialmente dal lastrico confinante), cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala. Nella C.E. n. 132/06 contenuta condizione relativa al mantenimento dei solai di copertura del fabbricato a quota – 3mt rispetto alla sede stradale sovrastante (part. 866/88). Prezzo base d’asta: euro 6.502,50. Lotto 16 – Deposito al P. 1° sem. corpo G2, composto da ingresso, disimpegno, bagno, tre vani e veranda, di fatto destinato ad uso abitativo, di complessivi mq. lordi 87,50 circa (part. 911/15). Prezzo base d’asta: euro 52.150,05. Lotto 24 – Lastrico solare al P. 3° corpo G3, di complessivi mq. lordi 320 circa, cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala (part. 912/52). Prezzo base d’asta: euro 13.005,00. Lotto 25 – Lastrico solare al P. 3° corpo G4, di complessivi mq. lordi 320 circa, cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala (part. 912/53). Prezzo base d’asta: euro 13.005,00. Lotto 26 – Autorimessa al P. 2° sem. corpo G2, di complessivi mq. lordi 120 circa (part. 911/43). L’accesso alle cantine subb. 44, 45 e 46, non oggetto di vendita, è consentito solo dal presente immobile. Dalla relazione di C.T.U. risulta che ad alcuni condomini, come indicato nei rispettivi atti di acquisto, spetta il diritto di uso esclusivo di un posto auto all’interno dell’autorimessa. Prezzo base d’asta: euro 39.795,30. Lotto 28 – Lastrico solare al P. 3° corpo G1, di complessivi mq. lordi 345 circa, cui si accede da una botola retrattile posta nel vano scala (part. 911/41). Prezzo base d’asta: euro 13.005,00. Notizie urbanistiche e oneri di regolarizzazione a carico degli aggiudicatari nell’avviso integrale di vendita. Descrizione dettagliata dei lotti e notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.01.2023 alle ore 16.00 Luogo: Studio Notaio delegato Messina Via Ducezio 12 Per info: 090670129. G.E. Dott. Madia. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Custode: Avv. Fulvio Sammartano tel.: 0907384212 fulviosammartano@hotmail.it. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteavvisi.it – ww.asteannunci.it – www.normanno.com

