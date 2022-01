PROC. n. 21/93 – 22/93 – 196/00

Lotto 1 – Roccalumera, C.da Rinazzo: Terreno esteso are. 2.50. Prezzo base d’asta: euro 15.300,00.

Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo, Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d’asta: euro 98.685,00.

Lotto 3 – Roccalumera, Frazione Sciglio, C.da Acquitta, Terreno esteso are. 3.80. Prezzo base d’asta: euro 23.265,00.

Lotto 4 – Roccalumera, C.da Passalbano, Terreno esteso are 1.62. Prezzo base d’asta: euro 37.170,00.

Lotto 5 – Roccalumera, C.da S. Nicola, Appezzamento di terreno di complessive are 5.60. Prezzo base d’asta: euro 30.370,50.

Lotto 6 – Roccalumera, C.da Pirainazzo, Terreno esteso are 9.40. Prezzo base d’asta: euro 57.528,00.

Lotto 7 – Roccalumera, C.da Serro di Mezzo, Terreno esteso are 5.10. Prezzo base d’asta: euro 31.230,00.

Lotto 8 – Roccalumera, C.da Pirainazzo, Terreno esteso are 4.80. Prezzo base d’asta: euro 29.385,00.

Lotto 9 – Roccalumera, Via Umberto I n. 511, Immobile a P.T., consistente in un ampio vano adibito a ferramenta e in altri tre vani, w.c. e cortile, in cattivo stato di conservazione, catastato come appartamento; posto in comunicazione con altra porzione del piano di proprietà di terzi. Prezzo base d’asta: euro 66.060,00. Occupato da terzi.

Lotto 10 – Roccalumera, Via Umberto I n. 509, Unità immobiliari collegate da una scala interna, consistenti in tre vani, disimpegno e w.c. a P. 1 e in soggiorno, cucina e w.c. oltre terrazzino a livello a P. 2. Occupate da terzi. Prezzo base d’asta: euro 78.840,00.

Lotto 12 – Pagliara, C.da Prioli, Quota pari ad 1/3 indiviso del terreno di complessive are 11.00. Prezzo base d’asta: euro 16.830,00. Notizie sulla destinazione urbanistica dei terreni e sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia.

VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 30.3.2022 alle ore 10.30 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Per info: 090/6409852 – 090/6409870. G.D. dott. C.G. Bisignano.Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

