Proc. N. 175/17 R.E. Roccalumera, Via Piccolo Torrente Pagliara Appartamento per civile abitazione nel complesso “Vega”, a P. 3, Scala A, int. 14, composto da soggiorno con a.c., due vani e w.c., di mq. lordi 55 circa, oltre balcone e cantina al P. cantinato scala A, di mq. lordi 5 circa. Dall’APE in atti in classe E. Prezzo base d’asta: euro 41.000,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 16.07.2024 ore 9.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98100 Messina. Per info: 090/344892. Notaio Delegato e custode: Adele Penna. G.E. Dott. Paolo Petrolo.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.normanno.com

