Proc. es. nn. 81/88 R.E. Itala, C.da Candeloro, Compl, “Itala 3”, Appartamento in catasto a P.T., composto da tre vani ed accessori, oltre verande, balcone e giardinetto, per una superficie commerciale di mq. 147 circa. Prezzo base d’asta: euro 39.356,28. Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia di stima. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 28.09.2022 alle ore 16.45 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/670129 – 090/6409852. G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

(2)