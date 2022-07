Proc. es. nn 191/04 – 323/10 R.E. Messina, Vill. Camaro Inf., Rione Casalotto, Lotto 1 – Deposito in Via Vecchia Polveriera 42, a P. T., composto da un unico vano, allo stato rustico. Prezzo base d’asta: euro 19.500,00. Lotto 2 – Appartamento in Via Vecchia Polveriera 44, a P. 1°, composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e balconi. Prezzo base d’asta: euro 97.500,00. Roccavaldina, Lotto 3 – Quota di 1/2 indiviso del terreno agricolo nell’ intero di are 14.20. Prezzo base d’asta: euro 1.800,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.10. 2022 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato: Giuseppe Vicari. Custode: Avv. Antonella Mancuso (090712995). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

