Proc. es. nn. 182/97 – 370/97 – 98/02 R.E. In Messina, Vill. Orto Liuzzo, C.da Guardia, Salita Rio Orto: a) immobile a P.T. (sala d’ingresso, ampia sala ristorante, altra saletta ristorante e servizi, con corte esclusiva di mq. 300 circa, su cui insistono tettoia chiusa in ampliamento e altra tettoia, in struttura leggera); mq. lordi complessivi 552 circa; b) immobile, a P. T., di complessivi mq. lordi 285 circa, con destinazione catastale commerciale; c) deposito di complessivi mq. lordi 74 circa, con annesso terreno; d) entrostante terreno, di are 24.96; vi insiste un piccolo corpo di fabbrica abusivo. Descrizione dettagliata, notizie urbanistiche e oneri nell’avviso integrale di vendita, cui si fa espresso ed esclusivo riferimento. Prezzo base d’asta: euro 480.750,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte in data 30.03.2022 alle ore 10.45 Luogo: studio Notaio Giuseppe Vicari Messina via Cesare Battisti n. 13.

Per info: 090/6409852 – 0906409870. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

