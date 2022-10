Proc. es. n. 79/19 R.E LOTTO 1 – Taormina, Corso Umberto I n. 176 Quota pari ad 1/2 indiviso dell’appartamento ricadente nello storico Palazzo “Sgroi – Caprino”, prospettante anche sulla Via Bonifacio, ubicato ai piani 1° e 2° sottotetto, collegati da scala lignea interna. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso integrale di vendita. Sull’immobile trascritto il 24.11.94 ai nn. 28707/23916 vincolo per la dichiarazione di Importante Interesse Storico ed Architettonico del Ministero dell’Istruzione Pubblica. Il trasferimento in pendenza del termine per l’esercizio della prelazione di cui al D. Lgs. 42 del 22.1.2004, rimane sospensivamente condizionato all’esercizio della prelazione. Prezzo base d’asta: euro 630.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.01.2023 alle ore 15.15 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 – 98100 Messina. Per info: 090/670129 – mail lcalogero@notariato.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

