LETOJANNI, C.DA MINNOLA, SNC – LOTTO 5 – PIENA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI, l’una di mq. 243,60 circa, a P. T., composta da sala ristorante, tre w.c., anti w.c., disimpegno, forno, cucina, dispensa e tettoia, in scarse condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti e scorrimento di parte della pavimentazione, l’altra di mq. 97 circa, a P.T., di tre vani, bagno e ripostiglio, parzialmente al rustico, in pessime condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti; – piena proprietà di terreno agricolo di are 3.90; – quota di 1/2 indiviso di terreno agricolo, nel suo intero di are 28.10. Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e negli elaborati peritali. Prezzo base d’asta: euro 81.243,00. VENDITA SENZA INCANTO. Deliberazione sulle offerte in data 25.05.2021 alle ore 9.30. Luogo: Via F. Crispi n. 219/B – Santa Teresa di Riva (ME). G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Caterina Mandanici. Per informazioni: 0906409852 – 0942/750944. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Rif. Proc. es. n. 74/96 R.E.

Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net, www.normanno.com. ME750973

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)