Proc. es. n. 42/03. Messina, Via Andria 8 is. 397 – Lotto 1 – Appartamento a P.5, sc. A, int. 30, composto da salone, cucina, un vano, w.c. e corridoio – disimpegno, di mq. coperti lordi 135,00 circa, oltre balconi. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. L’immobile risulta occupato da terzi. Trascritta il 9/7/93 ai nn. 17103/14415 domanda giudiziale, rinnovata il 5.7.13 ai nn. 17141/13386, non cancellabile. Prezzo base d’asta: euro 211.531,50. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.11.2022 alle ore 9.45 Luogo: studio Notaio Claudio Ciappina, Messina via delle Munizioni 3. Per info: 090/6409852. G.E. Dott.ssa Bisignano . Notaio Delegato e Custode: Claudio Ciappina Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.normanno.com

(2)