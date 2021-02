Proc. es. n. 371/13 R.E. Messina, C.da Balena, Vill. Pace, Via Torrente Pace, Lotto Unico: Area con soprastante impianto per l’estrazione di materiali inerti per l’edilizia e per la produzione di conglomerati bituminosi con annessi officina/manutenzione in c.a., sala pesa ed uffici in c.a., locale tecnico cabina elettrica e deposito/magazzino in struttura metallica, il tutto come da perizia di stima e relative integrazioni cui si fa espresso riferimento. Notizie urbanistiche nella perizia e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 2.029.500,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 27.04.2021 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Melchiorre Macrì Pellizzeri – Via Cesare Battisti n. 140 – 98122 Messina. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato: Melchiorre Macrì Pellizzeri (0906409852 – 090716268). Custode: Avv. Maria Di Renzo (090/713559 – maria.direnzo85@gmail.com).

