a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

Proc. es. n. 357/89 R.E – Lotto 1 – Graniti, C.da Valsanni, Terreno di are 15.80. Prezzo base d’asta: euro 742,50. Lotto 2 – Graniti, C.da Cisulla Terreno di are 47.10. Prezzo base d’asta: euro 1.710,00. Lotto 3 – Graniti, C.da Misericordia, Terreno di are 1.70. Prezzo base d’asta: euro 3.150,00. Lotto 4 – Graniti, C.da Muscianò. Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’ intero, are 30.70. Prezzo base d’asta: euro 1.440,00. Lotto 5 – Motta Camastra, C.da Aranciara, Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’ intero, are 5.20. Prezzo base d’asta: euro 697,50. Lotto 6 – Motta Camastra, C.da Canale, Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’intero, are 97.90. Prezzo base d’asta: euro 3.015,00. Lotto 7 – Messina, Via Cernaia n. 5, Quota di 1/2 indiviso dell’unità immobiliare a P.T., composta da tre ambienti e w.c., della superficie convenzionale, nel suo intero, di mq. 61,55 circa; dalla perizia in cattivo stato di manutenzione e occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 20.070,00. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 21.07.2022 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari – Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina (0906409870– 0906409852). G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato: Giuseppe Vicari.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

