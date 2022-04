Proc. es. n. 318/12 R.E.

Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

LOTTO 1 – MESSINA, V.LE REGINA MARGHERITA 69 APPARTAMENTO NEL COMPL. “CAFÈ SUR LA VILLE”, Pal. A, int. 1, a P.T., di cinque vani ed accessori, vani catastali 9,5, sup. lorda coperta complessiva mq. 195 circa, con diritto all’uso di un posto macchina nella zona destinata a parcheggio. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 179.360,63 Trascritta il 9.5.02 ai nn. 11988/9960 citazione per accertamento giudiziale di sottoscrizione atti e in data 22.10.09 ai nn. 36218/24718 citazione per dichiarazione d’inefficacia relativa nei confronti del creditore procedente ai sensi dell’art. 2901 e ss. c.c. accolta con sentenza passata in giudicato. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 14.06.2022 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Penna – Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98122 Messina G.E. Dott.ssa Bisignano Notaio Delegato e custode: Adele Penna (090/43975 – 0906409852) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 318/12 R.E. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net e www.normanno.com ME784554

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)