Proc. es. n. 268/05 – 198/08 – 131/12 R.E Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 1 – Locale deposito a P.T, di mq. 38 circa, composto da un unico vano. Prezzo base d’asta: euro 13.125,00 Lotto 2 – Locale deposito a P. T., di mq. 51 circa, composto da un unico ambiente. Prezzo base d’asta: euro 18.750,00. Lotto 3 – Appartamento a P.1, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 57.750,00. Lotto 4 – Appartamento a P. 2, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 54.375,00. Lotto 5 – Appartamento a P. 3, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 52.500,00. Lotto 6 – Appartamento a P.4, composto da ingresso, tinello, un vano letto, cucina e bagno, oltre un balcone e due terrazzi. Prezzo base d’asta: euro 34.500,00. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 7 – Immobile al rustico, privo di copertura, di mq. 113,35 circa, non catastato. Prezzo base d’asta: euro 22.500,00. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.05.2023 alle ore 16.45 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina Per info: 090/670129 – 090/409852 G.E. Ruolo Dott. Madia. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it. www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

